Sony выпустит летающие дроны с видеокамерами

14.11.2020, 5:05, Новости дня

Японская компания Sony пообещала вскоре выпустить высококачественный дрон собственного производства Airpeak. Беспилотный летательный аппарат будет оснащен видеокамерой, способной вести высококачественную съемку с высоты птичьего полета.

По словам разработчика, дроны от Sony должны создать достойную конкуренцию аппаратам DJI и Parrot. Новые БПЛА наверняка понравятся как блогерам-любителям, так и профессиональным режиссерам, поясняют авторы изобретения.

Камеры на беспилотниках можно менять. От этого будет зависеть их конечная стоимость. К сожалению, менеджеры Sony пока не оглашают технические данные самих дронов. Однако, зная культуру производства в данной компании, можно ожидать качественных изделий.