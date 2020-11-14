Мнение: Суд все время исчезает

14.11.2020, 4:45, Разное

Феноменальный размах подтасовок на выборах в США – безусловно, серьезнейший удар по самой идее демократии. Фактически мы там увидели всё то, что столько лет обличали в родной, так сказать, сторонушке: беззастенчивые вбросы бюллетеней, фальсификации записей в итоговых протоколах, недопуск наблюдателей к подсчету голосов, многодневное голосование, пресловутая “досрочка”, даже любимую тему Шпилькина – нарушение “гауссианы”, то есть кривой Гаусса по явке, плюс даже такую экзотическую для РФ тему, как манипуляции со списками избирателей. Причем всё это – в каких-то адовых, геркулесовых пропорциях…

Но и бог с ним. Я давно уже задумался над другой загадкой традиционной демократической модели – пресловутым “разделением властей”. Идея сама по себе великолепная: три назависимые друг от друга ветви власти – исполнительная, законодательная, судебная, каждая надзирает за каждой, очень затруднен сговор, участникам приходится быть честными, волей-неволей… Все понятно, но вот вопрос: а как же все-таки может существовать независимый суд, не имеющий собственного силового ресурса?

Тут ведь даже две получаются “непонятки”: во-первых – кто их, этих судей, защищает? Беззащитный судья – это же нонсенс, он ведь решает очень болезненные вопросы: ты должен отдать своему злейшему врагу миллион долларов, ты должен сесть в тюрьму на 10 лет, тебя вообще придется повесить… Ясно же, что кто-то скажет: “Дашь мне 10 лет – я тебя зарэжу!” И что делать судье?

И во-вторых – еще более пикантная деталь: суд выносит решение – но как ему принудить стороны их выполнять? Если у него нет “своих”, условно говоря, “бойцов”? Он приговорит кого-то – плати такому-то миллион долларов; а он ему – “да пошел ты!” И что? Как быть суду?

Мне, понятно, тут же возразят, что я дурак и запутался в трех соснах – что есть же типа менты, ОМОН и прочие, они получат судебный приказ и пойдут всех защищать или мочить – мама не горюй… Это как бы так – но ведь мы традиционно относим те самые “силы правопорядка” – куда? К исполнительной власти, естественно. Главный над ментами – министр внутренних дел, главный над министром – президент.

А что ж, в таком случае, происходит, когда суд рассматривает дела с участием самой исполнительной власти, то есть правительства, например, по налогам? Кто-то судится с налоговой, которая ему насчитала слишком много налогов; как быть суду? Мы знаем как: в 90е, говорят, дела по налогам еще можно было выиграть – и многие выигрывали; а с “нулевых” – шалишь. Да и вообще судиться с государством, как все у нас знают – совершенно безнадежное дело, не только по налогам, но и, например, по выборам; суды практически НИКОГДА не отменяют выборы из-за их, скажем, нечестности в пользу той же исполнительной власти.

В общем, выходит, что и для своей защиты, и для исполнения своих решений суд вынужден пользоваться инструментарием исполнительной власти, своего у него нет. Но тогда – какой же он “независимый”? Тогда так и получается, как, например, у нас – где суд вообще ВСЕМИ воспринимается как составная часть той же исполнительной власти, причем неглавная.

Вроде бы умнО сделано, как я слышал, в Британии – они очень удачно приспособили к этому делу свою экзотику, то есть королевскую власть. Суд в Великобритании – КОРОЛЕВСКИЙ; вроде как еще в далекой старине короли Англии нехотя отдали парламенту и правительству распоряжаться как внутренней, так и внешней политикой, но оставили себе суды – это, мол, как раз царское дело! И получилось удачно: во всяком случае, у судов в ВБ есть свой собственный, реально независимый от того же правительства источник легитимности… и своя “крыша”.

То есть в Англии королева – не столько правительница или законодатель, она как бы Председатель Верховного Суда; и это, выходит, весьма полезная функция для государственного организма, на самом-то деле!

С другой точки зрения – можно рассмотреть вопрос “снизу”, со стороны блатного мира и “понятий”. Как тут давеча хорошо сказал Дмитрий Быков – блатной мир в России единственный, где реально люди знают и соблюдают законы, правда, законы другие. Кто такой “вор в законе”? Это как раз аналог судьи в мире “верхнем” – он же, кстати, высшая и самая почетная ступень в воровской иерархии (как и королева в Англии) – что косвенно указывает, какой значимой МОЖЕТ БЫТЬ должность судьи в обществе с законами.

Но “вор в законе” ведь тоже, как и в РФ, не имеет своего “силового ресурса”! Интересная петрушка. У “вора в законе” нет своей постоянной кодлы боевиков, “исполняющей приговоры”; его власть держится на “авторитете” – “исполняют” другие. Но если приглядеться, можно увидеть разгадку: вор решает споры других “авторитетов” между собой – то есть судит, по-нашему; а с осужденными расправляется… “опчество”. Почему? Да потому что в воровском мире нет “исполнительной власти” – это горизонтальная, а не вертикальная структура, как сейчас бы сказали, “сетевая”!

И именно поэтому вор в законе может не иметь собственной “армии принуждения”; все авторитеты разом всегда сильнее одного-двух авторитетов по отдельности, совокупная сила всегда переломит. А с исполнительной властью, которая (мы это считаем за аксиому) обладает исключительным “правом на насилие”, так не получается. Значит, получается еще более интересно: если у государства монополия на насилие – в нем не может быть разделения властей, в частности, независимого суда. Просто по логике.

Я чувствовал, что с этим “монопольным правом на насилие” что-то не так! Хотя вроде бы оно само собой разумеется – мы ж не хотим “войны всех против всех”. Но с монополией, как ни крути – всё в конце какой-то освенцим выходит. Что в принципе логично, чисто даже по этимологии: если монополия – какое может быть разделение?

Грустно как-то. Надо дальше думать.