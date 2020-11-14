Американцы связали появление нового ядерного командного пункта с системой «Периметр»

14.11.2020, 3:50, Разное

Американские аналитики связали новый пункт управления ядерными силами с советско-российским защитным комплексом ответного удара «Периметр», который на Западе чаще называют Dead Hand («Мертвая рука»). О его создании в рамках ноябрьского совещания с руководством Министерства обороны заявлял Владимир Путин.

Ранее американским военным были известны два объекта, относящиеся к системе «Периметр». Речь идет о подземных бункерах в горном массиве Косьвинский Камень на Северном Урале и горе Ямантау на Южном Урале. Вел президент РФ речь об одном из этих объектов или совершенном новом аналитики из США затруднились ответить.

Система ответного удара «Периметр» создавалась в целях нанесения врагу колоссального урона даже при условии, что его ракеты ударили по стране первыми. В 2019 году военные специалисты из США Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявляли, что их стране необходимо создать свой аналог «Периметра».