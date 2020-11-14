WP: Байден может назначить на пост посла в ООН Хиллари Клинтон

14.11.2020, 3:50, Разное

Авторитетное американское издание The Washington Post разместило статью с прогнозами относительно поста посла США в ООН. Согласно источникам авторов публикации, новым представителем страны в этой организации Джозеф Байден может назначить Хиллари Клинтон.

Как сообщают журналисты, такое решение подчеркнет важность для администрации президента должности посла в ООН. На предыдущих выборах 2016 года Хиллари Клинтон была оппонентом Дональда Трампа, представляя, как и Байден, демократическую партию США. Личность кандидата на кресло постпреда США в ООН сейчас обсуждается, как заявляют в публикации, в частном порядке. Авторы уверены, что выбор Хиллари Клинтон будет полезен не только для репутации страны. Ее представительство в ООН повысит статус и самой международной структуры. При этом улучшится и глобальное сотрудничество Вашингтона.

Кроме Клинтон претендентами на авторитетный пост называются также Стив Риччети, бывший глава вице-президентского аппарата Джозефа Байдена, экс-сенатор Тед Кауфман, а также Майк Донилон. Стоит отметить, что результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов в США показали поддержку кандидата от демократов 270 выборщиков. Это позволило Байдену уже объявить о своей победе.

Однако Дональд Трамп пока не признал свой проигрыш и намерен через суды добиваться признания недействительными итогов на целом ряде избирательных участков, в том числе, и многих бюллетеней, присланных в почтовых отправлениях. Все это, по мнению действующего президента, привело к фальсификации данных о волеизъявлении американцев и отобрало у него законную победу.