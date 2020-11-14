Орбитальный телескоп Хаббл запечатлел необъяснимо яркий мощный взрыв

14.11.2020, 3:50, Разное

При помощи орбитального телескопа Хаббл ученым удалось пронаблюдать за необъяснимо ярким мощным взрывом. Они полагают, что он произошел в результате рождения магнетара — разновидности нейтронной звезды, обладающей мощным магнитным полем.

Необычный феномен состоял из двух этапов. Изначально астрофизики увидели сверхяркий всплеск гамма-излучения (GRB), который перешел в продолжительное, но уже мягкое свечение в электромагнитном спектре. Все это сопровождает процесс слияния нейтронных звезд, однако учитывая высокую яркость, эксперты сочли, что они зафиксировали необъяснимый феномен, с которым раньше им не приходилось сталкиваться.

В итоге космическое событие исследователи назвали GRB 200522A. Поскольку яркость взрыва превышала среднестатистические показатели в 10 раз, астрофизики полагают, что они наблюдали рождение магнетара после слияния двух нейтронных звезд. Для подтверждения этой теории необходимо зафиксировать характерное радиоизлучение, что может сделать Джеймс Уэбб после запуска на орбиту.