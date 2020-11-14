Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии

14.11.2020, 3:35, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале передачи полномочий президента республики другим органам власти.

«Часть элиты так называемой нашей хотят изменения конституции [Белоруссии], чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента [Белоруссии], которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать. Чтобы люди посмотрели. Передать полномочия [от президента Белоруссии другим органам власти республики] можно. А вот как они понесут эти полномочия – вопрос. И по некоторым полномочиям до нового [2021] года кое-что народ увидит», – приводит БЕЛТА слова Лукашенко в интервью зарубежным СМИ.

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям.

Напомним, 10 октября Лукашенко встречался в СИЗО КГБ Белоруссии с задержанными членами Координационного совета оппозиции. Темой встречи стала конституционная реформа Белоруссии. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею проведения конституционной реформы в Белоруссии.