Республиканцы оспорили итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

14.11.2020, 3:35, Новости дня

Республиканцы представили суду доказательства обоснованности претензий к итогам голосования в штате Мичиган, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она также рассказала об обращении штаба Дональда Трампа с исковым заявлением касательно итогов президентских выборов в штате Пенсильвания.

«Мы представили доказательства существования проблем при голосовании в штате Мичиган на 43 страницах. Это показания реальных свидетелей и наблюдателей на избирательных участках. Мы также возбудили иск в штате Пенсильвания, суть которого состоит в том, что избиратели-демократы в случае, если у них возникали проблемы с бюллетенями, могли получать уведомления от членов избиркомов с тем, чтобы решить возникшие проблемы, а избирателям-республиканцам такой возможности не было предоставлено», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома в эфире телеканала Fox Business.

Как подчеркнула Макинэни, это «явное нарушение принципа равенства всех перед законом».

Накануне суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней. Днем ранее в штате Джорджия решили вручную пересчитать голоса на выборах президента США.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.