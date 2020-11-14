 

США установили новый рекорд по числу заражений коронавирусом

14.11.2020, 3:35, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США за сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень – 154,5 тыс., сообщила телекомпания CNN.

По сведениям американского университета, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, 13 ноября в Соединенных Штатах было выявлено более 154,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября. Тогда было подтверждено около 153,5 тыс. случаев инфицирования, передает ТАСС.

Как сообщается, Калифорния стала вторым после Техасе американским штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн.

По информации университета, всего в США зафиксировано более 10,7 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 244 тыс. человек. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

Напомним, 9 ноября число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн.

В минувшую субботу США обновили рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – 126 тыс. 480. Прежний рекорд был установлен в США днем ранее, когда за сутки были зафиксированы 121 тыс. 888 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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