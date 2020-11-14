“Я ему – про тесты, а он мне – “сам дурак”. Гончаренко и Радуцкий поспорили на шоу у Шустера. Видео

14.11.2020, 3:05, Новости дня

Гончаренко заявил, что Украина делает мало тестов на коронавирус. Радуцкий отметил, что в начале пандемии Украина делала около 200 тестов в сутки, а сегодня – около 50 тыс.

“Больше тестирований – это хорошо, но это не главное в борьбе с коронавирусом”, – добавил он.

“А что главное? Купить втридорога аппаратуру?” – спросил Гончаренко.

Радуцкий ответил: “Не знаю, это Петр Алексеевич (вероятно, речь идет о пятом президенте, сейчас нардепе от “Европейской солидарности” Петре Порошенко. – “ГОРДОН”) покупал с 30-процентным откатом компьютерные томографы, я это помню, я вам покажу, посмотрите”.

Гончаренко на это сказал коллеге: “Вас интересуют только деньги”. – “А кто это говорит? Партия барыги, который на войне заработал миллиарды?” – ответил Радуцкий

“У вас есть какие-то ответы, кроме “сам дурак”?” – спросил парламентарий от “Европейской солидарности”.

Ведущий попытался остановить спор.

“Я ему – про тесты, он мне говорит: “Сам дурак”, – сказал Гончаренко.

“Если бы я хотел сказать, что вы дурак, я бы сказал. Но это неэтично: сказать, что он дурак”, – ответил Радуцкий.

Шустер обратился к Гончаренко: “Михаил не сказал, что вы дурак. Это я могу сказать, но я молчу”.

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Видео: Shuster online / YouTube