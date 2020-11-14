Полиция прекратила концерт группы “Бумбокс” во Львове из-за нарушения карантина

14.11.2020, 3:05, Новости дня

Во Львове 13 ноября полицейские прекратили концерт, который проходил с нарушением карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

“Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

В полиции Львовской области отметили, что посетители не придерживались дистанции, а часть из них находились в зале клуба без масок.

На организатора концерта составили протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). Ему грозит наказание в виде штрафа от двух до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн).

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/5195960520444311

В полиции исполнителей и организаторов концерта не называют. Однако, вероятно, речь идет о концерте группы “Бумбокс” в ночном клубе “Малевич”, его анонсировали 9 ноября на странице ночного заведения в Facebook.

https://www.facebook.com/MalevichNightClubLviv/photos/gm.385228912913064/1304468203284856/

Организаторы и исполнители инцидент пока не комментировали.

Накануне в пресс-службе группы “Бумбокс” сообщили, что со дня их последнего концерта прошло 40 дней, отметив, что едут на выступление во Львов.

https://www.facebook.com/boomboxfamily/posts/3491484084233662

“Похоже, 13 ноября мы сыграем последний концерт “Бумбокс” в 2020 году. Считаем, нет смысла объяснять почему”, – сообщали исполнители.

https://www.facebook.com/boomboxfamily/posts/3489597841088953

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Садовый сообщал, что Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабмина о введении в стране “карантина выходного дня”.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. заразилось 36 тыс. человек, 1035 пациентов умерли, 23 728 – выздоровели. Регион находится на третьем месте в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.