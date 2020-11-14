Для России конец углеводородов означает потерю колоссальной части экономики – Чубайс

14.11.2020, 3:05, Новости дня

Россия имеет титаническую зависимость от нефти, об этом глава российской корпорации “Роснано”, бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс заявил на международном корпоративном форуме “Горизонты”, который прошел 13 ноября. Об этом пишет “РИА Новости”.

Он отметил, что в России топливно-энергетический комплекс – это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта.

Чубайс считает, что в РФ оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Он сказал, что стране придется делать поворот.

По словам главы “Роснано”, для Европы конец эры углеводородов означает конец зависимости от России. А для РФ конец углеводородов означает потерю колоссальной части экономики.

Чубайс заявил, что Россия должна “реагировать сильнее”, двигаться с опережением, потому что не может потерять 20% ВВП.

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии.