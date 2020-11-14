Минздрав Украины обновил список стран “красной” и “зеленой” зон

14.11.2020, 3:05, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” зоны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава 13 ноября.

Список “красной” зоны сократили до 45 стран, однако в него отнесли Польшу, Грузию, Хорватию, Австрию, США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Черногорию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Армению, Португалию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Швецию.

В “зеленой” зоне сейчас находится 148 стран, в том числе Украина. Среди них – Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.

Граждане, которые приезжают из стран “красной” зоны в Украину, должны проходить обсервацию в течение 14 дней с использованием приложения “Дій вдома”. Граждане “зеленых” стран, могут приезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса.

За 12 ноября в Украине зарегистрировали более 512 тыс. случаев коронавирусной инфекции из них 11 787 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, а выздоровело 227 694 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.