Fox News – команду Байдена не заботит возвращение американских военных домой

14.11.2020, 3:00, Новости дня

Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, не критикует американскую военную верхушку, поэтому СМИ к нему гораздо благосклоннее, отмечает Fox News. По мнению журналиста Такера Карлсона, Трамп может не успеть вывести войска из Афганистана, а команда Байдена рассматривает военное присутствие как важный рычаг для достижения политических целей.

Не прошло и 20 минут, как в привычных пропагандистских изданиях появились статьи о том, как президент «ненавидит наших военных». Критикуешь Пентагон — значит, ненавидишь наших военных.

А вот о Джо Байдене никто таких статей не пишет. Байден десятки лет был защитником оборонной индустрии. В 2003 году он был ярым защитником вторжения в Ирак.

ДЖО БАЙДЕН, сенатор США в 2003 году: Некоторые в моей собственной партии говорят, что приход в Ирак вообще был ошибкой… Но бездействие против Саддама (Хусейна. — ИноТВ), я думаю, обошлось бы нам гораздо дороже. И такую же большую цену мы платим… мы заплатим, если не доведём эту работу до конца.



Хм… Итак, при президенте Байдене наша внешняя политика, вероятно, изменится. Вопрос в том, как именно. В мае мы получили какое-то представление об этом от советника Джо Байдена по внешней политике, человека по имени Тони Блинкен. Он заявил, что считает военное присутствие Америки в Сирии, цитирую, «рычагом».

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, советник Байдена: Что же касается остававшихся у Соединённых Штатов рычагов для достижения какого-то более положительного результата в Сирии, администрация Трампа, к сожалению, и их в какой-то степени подорвала. Полный вывод войск из Сирии лишил нас существенного рычага.

«Существенный рычаг»… Оказалось, что мы и не ушли из Сирии. На самом деле сегодня мы узнали, что американских военных в Сирии больше, чем всем нам казалось. По-видимому, Пентагон лгал об этом администрации. Итак, из Сирии мы не уходим, потому что это «рычаг». А из Афганистана мы когда-нибудь уйдём? Администрация вроде бы пытается вывести войска в следующем месяце. Получится ли это?

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года.