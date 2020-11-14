 

От сигарет и алкоголя к каннабису и видеоиграм — Le Monde рассказала о современных пристрастиях европейских подростков

14.11.2020, 3:00, Новости дня

Европейские подростки испытывают всё меньше тяги к алкоголю и табаку, однако чаще интересуются каннабисом, пишет Le Monde со ссылкой на результаты последнего исследования, проведённого под эгидой ЕС. Кроме того, по данным опроса, у молодых людей начинают развиваться новые формы зависимости от видеоигр и соцсетей.


Reuters

Европейские подростки потребляют всё меньше табака и алкоголя, однако испытывают большее влечение к каннабису на фоне развития нового «аддиктивного поведения» в интернете, пишет Le Monde. Такие выводы содержатся в результатах исследования, опубликованного 12 ноября в рамках европейского проекта изучения употребления алкоголя и других наркотиков в школьной среде (Espad), проводимого с 1995 года в сотрудничестве с Европейским союзом. В 2019 году проектом было опрошено около 100 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 16 лет в 35 странах Европейского континента.

По словам газеты, исследование показало неуклонное снижение привлекательности для молодых людей спиртных напитков, главным образом из-за ужесточения законов о продаже алкоголя несовершеннолетним. Тем не менее потребление алкоголя остаётся высоким: в среднем более трёх четвертей подростков в возрасте от 15 до 16 лет употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, и почти половина (47%) употребляли алкоголь в прошлом месяце — против 63% в 2003 году. Что касается точечного употребления значительных доз алкоголя, оно упало до самого низкого уровня после пика «запойного пьянства» в 2007 году.

Кроме того, менее 7% учащихся признают, что они испытывали алкогольное опьянение до 13 лет, причём данные существенно различаются в разных странах. Во Франции 15% учеников средней школы употребляли большую дозу алкоголя менее месяца назад.

Начиная со средней школы 10% молодых людей в возрасте от 15 до 16 лет в Европе ежедневно курят сигареты — в два раза меньше, чем 25 лет назад. При этом в Исландии молодых курильщиков менее 2%, а в Болгарии — около четверти. Среди французских подростков 22% выкурили по крайней мере одну сигарету в течение месяца.

Как отмечает газета, впервые исследователи также заинтересовались использованием электронных сигарет, крайне популярных среди молодых американцев, однако пользующихся значительно меньшим успехом в Европе. Любопытно, что среди молодых людей, признавшихся, что они никогда не курили табак, 14% признают, что вдыхали никотин с помощью электронных сигарет по крайней мере один раз за последний месяц. Во Франции об использовании этого устройства заявили 16% подростков, причём мальчиков оно привлекает гораздо больше, чем девочек.

В общей сложности 16% опрошенных молодых людей в возрасте 15—16 лет сообщили о том, что употребляли каннабис по крайней мере раз в жизни (в 1995 году таких было 11%). Частое потребление (раз в месяц) также значительно выросло. Тем временем число подростков,  упомянувших об употреблении марихуаны чаще одного раза в месяц, достигло в Европе 4%, а в Италии поднялось до 15%.

Во Франции 24% учеников средней школы уже хотя бы раз употребляли запрещённые наркотики. Из всех опрошенных европейцев молодые французы чаще всего сообщают об экспериментах с кокаином (2,8%) в этом возрасте.

В условиях растущей популярности смартфонов среди молодых европейцев резко возросла зависимость от видеоигр, передаёт издание. В большинстве стран мальчики проводят за ними вдвое больше времени, чем девочки. Кроме того, европейские подростки проводят в среднем два-три часа в день в социальных сетях в учебные дни и шесть или более часов в другие дни. Последняя тенденция также заключается в возвращении моды на азартные игры среди подростков: 22% опрошенных молодых людей заявили, что играли по крайней мере в одну такую игру за последние 12 месяцев. В основном речь идёт о лотереях.



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