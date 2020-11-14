Das Erste – исследование выявило случаи расизма со стороны немецкой полиции

14.11.2020, 3:00, Новости дня

Исследование, проведённое криминологом из Рурского университета в Бохуме, показало, что в Германии присутствует проблема расизма в рядах полиции, пишет немецкий телеканал Das Erste. По данным опросов, у людей с миграционным происхождением или у тех, кто не похож на немца, сотрудники полиции не только чаще проверяют документы, но и допускают при этом дискриминирующее поведение. При этом сами полицейские этого не замечают и считают, что такие люди склонны реагировать на стандартные процедуры чересчур остро.



Reuters

Тема расизма в полиции Германии обсуждается уже на протяжении ряда месяцев, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Теперь специалист по криминологии Тобиас Зингельнштайн из Рурского университета в Бохуме представил второй промежуточный отчёт по проекту «Телесные повреждения, нанесённые сотрудниками полиции». В онлайн-опросе исследователи задавали вопросы не о расистских настроениях в полиции, а о гипотетически неправомерном насилии со стороны полицейских.

Через интернет было опрошено почти 3,4 тыс. человек, также было проведено 17 экспертных интервью с сотрудниками полиции. Участников исследования спрашивали, к какой группе лиц они бы себя отнесли. Для группы «небелых людей» при этом употреблялось определение: «Небелые люди — это столкнувшиеся с расизмом люди, которые сообщили, что обычно воспринимаются другими как не выглядящие немцами». Под «небелыми людьми» при этом понимаются не только люди с небелым цветом кожи — это понятие описывает также определённое соотношение сил в обществе, поясняет телеканал.

Исследователи установили, что люди мигрантского происхождения и небелые люди значительно чаще сталкиваются с дискриминацией, чем белые люди. По меньшей мере, это касается проверки личных документов.

По словам Зингельнштайна, проверка личных документов небелых людей приводит к контакту с полицией небелых людей в 28% случаев, людей с мигрантским происхождением — в 22% случаев, а людей без миграционной истории — только в 14% случаев. Это означает, что у небелых людей в Германии документы без особого повода проверяют заметно чаще, чем у остальных.

Адвокат Блейз эль-Мурабит может, опираясь на собственный опыт и опыт своих клиентов, объяснить, что это означает с точки зрения дискриминации со стороны полиции. Зачастую в случае подобных контактов без особого повода сотрудники полиции проявляют недостаточно уважения и относятся с предубеждением к тем, у кого проверяют документы.

Например, человек бежит через вокзал, чтобы успеть на поезд, а его останавливают, обращаются к нему на ты и сразу же без всяких оснований предполагают, что у него есть при себе наркотические вещества. Он сам в аналогичной ситуации слышал в свой адрес от полиции: «Просто сразу выкладывайте наркотики».

Ещё один вывод, к которому пришли авторы исследования, заключается в том, что сами полицейские часто не считают своё поведение дискриминирующим. Напротив, небелые люди кажутся им слишком остро реагирующими, как будто у них есть «особые локаторы» на дискриминирующее поведение. По словам представившего предварительный отчёт по исследованию Зингельнштайна, в случае контакта с полицией такие расхождения в восприятии сильно затрудняют попытки прийти к взаимопониманию в спорной ситуации.

С точки зрения правозащитника, решением проблемы может быть обязательное по всей стране ношение нательных камер полицейскими, которые будут фиксировать случаи нарушения основных прав и свобод граждан. Также было бы разумно обязать полицейских носить значки с именем и индивидуальным номером на видном месте, потому что многие случаи применения силы полицией на почве расизма вообще не подвергаются расследованию, или такие расследования регулярно приостанавливаются.

«Два процента процессов против полицейских из-за полицейского насилия приводят к решению о наказании или предъявлении обвинения. Это ужасающе низкий показатель, — поясняет эль-Мурабит. — Поэтому нам срочно нужны более надёжные доказательства. А что может быть объективнее, чем запись с нательной камеры? Честно говоря, мне ничего лучше в голову не приходит».

Научные данные о дискриминационных настроениях в полиции до сих пор были очень непрозрачными, а исследований по этой теме мало, подчёркивает немецкий телеканал. Социолог Астрид Якобсен из полицейской академии Нижней Саксонии видит огромную потребность в исправлении этого упущения. Однако она также ясно даёт понять, что словосочетание «структурная проблема» само по себе не означает, что эта проблема касается всей полиции или что дискриминация осуществляется правоохранительными органами целенаправленно.

Якобсен также призывает проявить понимание к сотрудникам полиции, работающим на улицах городов: «Ситуации часто неоднозначные. Проблема для полицейских состоит в том, что им нужно в условиях нехватки времени быстро определить: «Что здесь происходит, что мы должны делать и к кому мы обращаемся в этой ситуации?»

В целом, представленное криминологом из Бохума исследование говорит о том, что случаи расистских действий со стороны полиции в Германии присутствуют. Однако, по данным Зингельнштайна, речь идёт не о первоочередной проблеме отдельных сотрудников, а, вероятно, о структурной проблеме полицейской практики в целом. При этом он поясняет, что «структурная проблема» не подразумевает того, что ею затронута вся полиция или что все её сотрудники нарочно стали бы действовать таким образом. Однако результаты исследования показывают, что подобные стереотипы возникают в рядах полиции неслучайно.

Поэтому многие эксперты выступают за продолжение исследования этой темы. При этом исследование проблемы расизма в обществе, заявленное министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, они считают слишком неточным и недостаточным для того, чтобы всерьёз заняться решением этой проблемы в полиции, заключает Das Erste.