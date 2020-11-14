 

В Instagram появился новый инструмент Vanish Mode

14.11.2020, 2:55, Новости дня

Общение в Instagram, как правило, непринужденное. В целом, сохранять всю историю сообщений в любом мессенджере не за чем, однако почти во всех случаях аккаунты забиты историей, которую можно «отмотать» на несколько месяцев назад.

Этот недостаток решили исправить разработчики инструмента Vanish Mode, который становится доступным в Instagram. Он очищает автоматически очищать чаты от сообщений в любых форматах, как только пользователь закрывает программу.

Функцию Vanish Mode легко активировать или отключить. Хранить ли принятые и отправленные сообщения, теперь могут решать сами пользователи, отмечает разработчик. Вероятно, если там появляется важная информация, автоочистку применять не станут.



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