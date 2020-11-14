Nintendo выпустила свою приставку вслед за конкурентами

14.11.2020, 2:55, Новости дня

Следом за Microsoft и Sony собственную новинку на рынок игровых приставок выпустила компания Nintendo. Как заявляет разработчик, это не консоль нового поколения, полностью отвечающая жестким требованиям современных видеоигр.

Напротив, Nintendo осталась верной своим традициям производства простых электронных устройств. Данное изделие получило название Nintendo Game & Watch. Оно, по словам специалистов, вызывает ностальгию у геймеров с большим стажем, которые с данной игрушкой наверняка начнут вспоминать свое детство или юность.

Напомним, что под таким же названием компания выпускала электронные игрушки на протяжении 80-х годов прошлого столетия. Самые простые их версии проникали даже на советский рынок, поэтому о них помнят представители старшего поколения. В данном случае речь идет о микроконсоли стоимостью около 50 долларов.