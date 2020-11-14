 

Мнение: “Мы тут подумали…”

14.11.2020, 2:30, Разное

9 октября 2019

Глава РКН Жаров: Думаю, Telegram — одна из самых интересных для Роскомнадзора тренировочных баз. Очень технологичный, упертый игрок.
С точки зрения Роскомнадзора это учение, которое ведомству неплохо бы пройти. В Роскомнадзоре готовятся использовать следующий уровень блокировки.

13 ноября 2020

Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.
Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg

Источник: Colonel Cassad



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