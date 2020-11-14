Мнение: “Мы тут подумали…”
14.11.2020, 2:30, Разное
9 октября 2019
Глава РКН Жаров: Думаю, Telegram — одна из самых интересных для Роскомнадзора тренировочных баз. Очень технологичный, упертый игрок.
С точки зрения Роскомнадзора это учение, которое ведомству неплохо бы пройти. В Роскомнадзоре готовятся использовать следующий уровень блокировки.
13 ноября 2020
Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.
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Источник: Colonel Cassad
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