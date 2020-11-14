Лекарство от рассеянного склероза может способствовать выздоровлению от COVID-19

14.11.2020, 2:10, Разное



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Группа исследователей из Великобритании исследовала эффективность экспериментальной версии интерферона бета-1а (ингаляционный препарат SNG001) компании Synairgen в лечении COVID-19. В ходе II фазы клинических испытаний, результаты которых опубликованы в The Lancet Respiratory Medicine, он снизил риск тяжелого течения и смерти от коронавируса на 79%. Раньше этот вид интерферона применялся для уменьшения повреждения нервной системы и воспаления при рассеянном склерозе.

В исследование был включен 101 пациент, 48 получали препарат SNG001, остальные — плацебо. В кислородной поддержке нуждались 66 пациентов из этой выборки. Спустя 15 дней у пациентов, получавших экспериментальное лечение, состояние по шкале клинического улучшения ВОЗ (OSCI) состояние было в два раза лучше, чем у тех, кто не получал его, через 28 дней — в три раза лучше. По этой шкале значение 0 соттветствует отсутствию болезни, а 8 – смерти. Однако исследователи не обнаружили существенной разницы между группами в сроках выписки из больницы.

За время исследования умерло трое пациентов, и все они были в группе плацебо. Авторы исследования выяснили, что у 22% больных, получавших плацебо, развилось тяжелое течение COVID-19, в то время как в группе SNG001 их было 13%. Ученые также отметили хорошую переносимость препарата, из побочных эффектов самой распространенной была головная боль.

«Эти обнадеживающие результаты дают веское обоснование для более масштабных международных исследований», – написали авторы, отметив, что для подтверждения эффективности препарата необходима более широкая выборка пациентов.

На сегодняшний день единственный препарат, который официально рекомендован для лечения тяжелого COVID-19 во всем мире – это ремдесивир. Однако после ряда обнадеживающих исследований его эффективность попала под сомнение – ученые выяснили, что ремдесивир никак не влияет на снижение риска смертности пациентов.