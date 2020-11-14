Медики объяснили, почему не всем людям нужно худеть

14.11.2020, 1:40, Разное

Медики объяснили, почему не всем людям необходимо худеть, поскольку вес человека предопределен биологически. Такие выводы были сделаны после проведения исследования.

Научные сотрудники в ходе изучения генома выявили, что существует больше 400 генов, увеличивающих риск наличия лишних килограммов. Предрасположенность к набору веса зависит от окружения человека, социокультурных влияний. Ученые условно разделили тех, кто обеспокоен лишним весом, на три категории.

В первой группе оказались «естественно полные» люди. Речь идет о тех, у кого по генетическим причинам высок set point. Сюда же можно отнести гормональные нарушения. В обществе считается, что полные люди много едят, у них нет желания сопротивляться приему пищи. Однако на самом деле ситуация обстоит иначе. В 19 из 20 случаев полные люди питаются по аналогии с остальными, но их вес остается большим. Специалисты отмечают, что это происходит из-за особенности обмена веществ. Если потерять первые килограммы, в жировых тканях уменьшится выработка лептина. От него зависит чувство сытости, поэтому аппетит возрастает.

Во вторую группу попали «неустойчивые» люди, которые отличаются значительными колебаниями веса. Килограммы у них могут появляться из-за депрессии, поскольку зачастую негативные эмоции «заедаются». Такие люди употребляют в пищу жирные продукты и сладости.

В третью группу медики включили «хронически неудовлетворенных» людей. Их вес всегда находится в пределах нормы, но они все равно мечтают скинуть несколько килограммов.