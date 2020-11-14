Названы продукты для улучшения настроения

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14.11.2020, 1:40, Разное

Диетолог пояснила о продуктах, которые способны поднимать настроение. Его можно улучшить, употребив серотониновый завтрак.
Гормонами, отвечающими за настроение, также являются эндорфины и дофамин. Чтобы обеспечить себе положительные эмоции с самого утра, стоит выпить какао. В нем, помимо кофеина, содержится огромная доза триптофана. Этим напитком на завтрак можно побаловать не только себя, но и близких. Настроение обязательно поднимет омлет с сыром и шпинатом, а также салат из ярких овощей. Для утреннего приема пищи отлично подойдет овсяная каша с бананом и орехами, а также морковный салат.

Обед рекомендуется сделать дофаминовым. Это значит, что можно съесть паштет из авокадо или же на десерт побаловать себя арахисовой пастой. Если говорить об ужине, то от него человек должен получать эндорфины. В этом случае идеально подойдет брокколи, морская рыба, чечевица, чай со специями, плитка горького шоколада, пишет портал «Слово и дело».



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