Врач Ховайко объяснила, как отличить COVID-19 от пневмонии
14.11.2020, 1:40, Разное
Врач Екатерина Ховайко объяснила, в чем заключаются отличия COVID-19 от пневмонии. Воспаление легких ни в коем случае нельзя лечить самостоятельно, все назначения должен сделать только доктор.
Опасность самолечения пневмонии заключается в приеме различных препаратов от кашля. В результате симптом может подаваться, но внутри легких останется опасная инфекция, продолжающая развиваться. Что касается детей, то им не рекомендуется сбивать температуру. Только при условии жара в организме работают защитные механизмы. Специальные препараты необходимо применять только в случае, если показатели на термометре превышают 38 градусов.
Заболевание COVID-19 среди детей встречается довольно редко. Если к симптомам ОРЗ добавляется высокая температура и одышка, то нужно обращаться к врачу, пишет портал «Политэксперт».
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