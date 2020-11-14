 

Лукашенко исключил передачу поста президента Белоруссии сыновьям

14.11.2020, 1:25, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу поста президента республики своим сыновьям.

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!» – приводит ТАСС слова Лукашенко в интервью зарубежным СМИ, которое показал белорусский телеканал ОНТ.

Он также подчеркнул, что не подбирает себе преемников на пост главы республики, и что решать этот вопрос будет белорусский народ. «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», – сообщил президент Белоруссии.

«И пять лет я не буду [действующим президентом], исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить», – заметил глава республики.

Ранее Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года. Он также пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.

У Лукашенко трое сыновей, семь внуков и внучек. Старший сын Виктор является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, членом Совета безопасности страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Средний сын Дмитрий занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младший сын Николай – учащийся.



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