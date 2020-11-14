Российский боец ММА госпитализирован в Москве с сотрясением мозга

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14.11.2020, 1:25, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили в команде спортсмена.

«Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз. Он госпитализирован», – приводит ТАСС слова представителя команды Харитонова.

Как уточнили в команде 40-летнего спортсмена, «Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка». «Можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга», – сообщил источник.

«Сергей был почетным гостем спортивного мероприятия в Москве. Атаковавшие его – тоже гости мероприятия», – добавил представитель команды Харитонова.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве убили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу. В октябре того же года после драки в Кузбассе умер чемпион по боксу. Кроме того, в июле 2019 года в Петербурге был убит экс-чемпион РФ и СНГ по кикбоксингу.

Напомним также, 20 августа 2017 года в Хабаровске убили чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Причиной смерти была названа черепно-мозговая травма. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Аллахверанов сдался следователям. В декабре 2018 года суд приговорил убийцу Драчева к 18 годам колонии строгого режима.



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