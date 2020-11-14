Россиянам разрешили летать в Эфиопию и на Сейшелы

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14.11.2020, 1:25, Новости дня

Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

«Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва – Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва – Виктория с периодичностью два раза в неделю. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», – приводит сообщение пресс-службы правительства РФ ТАСС.

Оперштаб также принял решение о расширении квот на полеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами. Так, количество максимально допустимых рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату – до двух. Также, «с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику», увеличивается число рейсов из РФ в ОАЭ – до семи, на Кубу – до четырех и на Мальдивы – до восьми.

«Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», – добавили в пресс-службе.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября РФ возобновила авиасообщение с Японией.



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