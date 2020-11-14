Мнение: Марин, вернись!

14.11.2020, 1:15, Разное

История, которую разнесли, как настоящую сенсацию, сделав знаменитой на всю страну уборщицу из Повалихино, чуть не закончилась, как в сказке про Золушку.

На днях из всех СМИ вывалилась новая горячая новость: Марина Удгодская, бывшая уборщица, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, решила сложить полномочия. Мол, не выдержала женщина ответственности, да и обещанной помощи не дождалась, а потому подала в отставку.

«Дело было так. В должность-то Удгодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением — не её. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил её отставку», — рассказал местный житель журналистам. Откуда у него такая информация, не уточнялось.

Но после проката очередной информационной волны, Угодская сама прокомментировала ситуацию. Она всё-таки решила остаться, хотя было желание свалить. Не обошлось без вмешательства местных депутатов, которые снова пообещали всяческую поддержку. Ведь уже и Элла Памфилова перед Путиным гребанула очков, отчитавшись, как чудесно у нас работают «социальные лифты», что даже уборщицу спокойно могут выбрать главой. И теперь уже как-то неудобно получается, что уборщица вдруг передумала.

«Я не могут подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь. Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — рассказала Марина.

По данным википедии в Повалихино живет 239 человек. Марина, не бросай земляков! Им нужна твоя помощь и поддержка. Скоро всё наладится. Глядишь – может, фонарь какой-нибудь торжественно откроете, праздничную ленточку у новой (и первой) урны перережете. Глава Чухломы все расскажет.