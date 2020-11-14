 

В РФ совершил аварийную посадку самолет Ан-124

14.11.2020, 0:55, Новости дня

В Новосибирске 13 ноября аварийно сел и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы грузовой самолет Ан-124. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

По данным агентства, самолет без груза направлялся в Вену.

Как сообщили в Следственном комитет РФ, самолет совершил аварийную посадку через две минуты после взлета. На борту было 14 членов экипажа.

“В результате аварийной посадки пострадавших нет, воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя”, – говорится в сообщении.

Следком открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Новосибирске выкатился за пределы полосы Ан-124 “Руслан” а/к “Волга-Днепр” Пострадавших нет. pic.twitter.com/7Wg7h1pPQl

— Андрей Литвинов (@pilot_litvinov) November 13, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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