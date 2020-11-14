В Ивано-Франковске субботы и воскресенья сделали рабочими. Марцинкив заявил, что предприниматели должны работать

14.11.2020, 0:55, Новости дня

Ивано-Франковский исполнительный комитет городского совета 13 ноября принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, спортивных залов, учреждений культуры и рынков. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

“Предприниматели должны работать”, – заявил он.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/3597283943627995

За соответствующее решение проголосовали 14 членов исполнительного комитета, трансляция заседания велась на странице мэра в Facebook.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/1464904007033467/

Также в Ивано-Франковском горсовете решили обратиться в правоохранительные органы, чтобы обжаловать решение Кабмина о “карантине выходного дня” и добиться отмены штрафов для заведений, которые будут работать в выходные.

Решение сделать субботу и воскресенье рабочими принял также исполнительный комитет Львовского городского совета. Мэр города Андрей Садовый сообщал, что Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства должны выполнять все мэры. По его словам, главы отдельных городов не имеют полномочий, чтобы делать исключения для объектов, которые на выходных должны приостановить работу или прекратить прием посетителей, сказал Шмыгаль.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

13 ноября Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для ряда заведений и учреждений. Таким образом во Львове нельзя ввести “карантин выходного дня, так как нет выходных, заявлял Садовый.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.