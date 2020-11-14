Мнение: Сталинский Календарь на 2021-й год
14.11.2020, 0:20, Разное
Календарь с цитатами Сталина на 2021-й год.
Купить Сталинский Календарь на 2021-й гож можно здесь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-s-tsitatami-stalina-na-2021-god-velikie-strojki-kommunizma/
Прошлогодний календарь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-stalin-zabytoye-naslediye-na-2020-god/ с успехом провисел дома весь год.
Подборка Тоталитарных Календарей на 2021-й год как обычно выйдет в декабре.
Источник: Colonel Cassad
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