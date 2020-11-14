 

Мнение: Музеи Москвы закрыли ВСЕ целиком

14.11.2020, 0:05, Разное

Все, недолго музыка играла.
Два дня нас в Москве баловали надеждой, что хотя бы постоянная экспозиция, хотя бы в музеях федерального подчинения будет открыта. Раз уж выставок нет, раз уж музеи московского подчинения закрыли целиком.

Но все, только что вышел приказ Минкультуры, что ВСЕ музеи (ГМИИ, ГТГ, ГИМ и проч.) закрываются на два месяца.

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Источник: Шакко



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