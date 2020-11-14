В Кремле пообещали не принуждать россиян к вакцинации от COVID-19

14.11.2020, 0:00, Разное



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Песков не сообщил точную дату начала прививочной кампании, однако отметил, что производство вакцины начнется уже сегодня и это «вопрос дней и недель». В данный момент ведется наращивание мощностей для производства достаточного количества доз.

Чиновник подчеркнул, что в Кремле не рассматривают возможность поголовной вакцинации и она «может быть только добровольная и будет исключительно добровольная».

Речь идет о вакцине «Спутник V», разработанной учеными центра им. Гамалеи. О регистрации препарата было объявлено 12 августа после I/II фазы клинических испытаний, в данный момент ведутся пострегистрационные исследования с участием добровольцев. 11 ноября глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют до конца 2020 года.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова сообщила о том, что врачей и педагогов заставляют участвовать в III фазе клинических испытаний на «добровольно-принудительной основе».

После этого главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что для врачей, учителей, преподавателей вузов и других профессий, связанных с работой с людьми, вакцинация должна быть принудительной.

«С моей точки зрения это необходимо. Если ты не хочешь этого делать — расставайся с этой должностью», – сообщил Зуев.