Две тонны чистого золота усыпанные алмазами. Куда пропал Павлиний Трон?

14.11.2020, 7:51, Разное

А среди богатств Шах-Джахана самым известным был Павлиний трон. По преданию он был покрыт золотом и инкрустирован драгоценными камнями. Знаменитый французский ювелир Жан-Батист Тавернье, торговавший с индийцами во времена Шаха-Джахана, объяснял название этого трона тем, что на спинке были вырезаны павлины, инкрустированные алмазами, изумрудами и рубинами.

Непонятно был ли Тавернье при дворе Шах-Джахана, видел ли трон, или просто специально преувеличивал. Понятно лишь то, что его описание далеко от реалий.

Во-первых, у трона не было спинки. Это была тахта с подушками. Это видно на миниатюрах тех времён. Могольские правители, вообще, не использовали трон в привычном европейцу виде кресла.

Во-вторых, на тех же миниатюрах мы видим, что павлины украшают балдахин трона. Вот почему его называли павлиньим.

В 1739 году, одержав победу над потомком Шах-Джахана, персидский царь Надир-Шах экспроприировал себе трон и немного сокровищ. По оценкам современников трон состоял из более чем двух тонн золота и драгоценных камней, включая украшающий ныне Британскую корону известный алмаз «Кох-и-Нур».

Кроме этого Надир вывез пять тонн драгоценных огранённых камней, и золотишко и жемчуг по мелочи: итого 21 верблюд.

Надиру недолго пришлось сидеть на троне. Вскоре в боях с курдами он потерял трон. Дальнейшая судьба драгоценного предмета мебели неизвестна. Скорее всего курды разобрали его «на сувениры» и распродали как лом. Надир с годами тронулся умом, стал деспотом и был через восемь лет убит собственными соратниками.

Персидские правители потом ещё много раз пытались воссоздать Павлиний трон, который они сделали символом царской власти.

Сказания о чудо-троне будоражили умы многих правителей. Полагаю, что и Людвиг II не случайно заказал себе трон с павлинами в восточном стиле…