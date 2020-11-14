Человек, смотревший за горизонт

14.11.2020, 8:01, Разное

Этьен Боттино (1739-1813), французский чиновник на острове Иль-де-Франс, в течение 15 лет за 3-4 дня предсказывал прибытие в гавань Порт-Луи кораблей.

На вопросы, как ему это удается, он отвечал: «Я их вижу». Непонятным образом он видел суда, находящиеся от него на расстоянии 400-600 миль! При этом никакой дальнозоркостью он не отличался, никакими оптическими приборами не пользовался и утверждал, что обучить этому нехитрому фокусу может любого.

Этьен Боттино родился в 1739 году в городке Шантосо недалеко от Анжу (Франция). Выявившиеся у него блестящие математические способности помогли ему поступить в престижную Политехническую школу в Нанте и с отличием окончить ее. Новоиспеченный инженер предложил свои услуги военно-морским силам Франции, получил офицерский патент и был направлен в Брест, в военно-морской арсенал.

Здесь, на берегу Атлантического океана, ему и пришла в голову мысль, что идущие по морю суда вызывают изменения в атмосфере. Если научиться эти изменения распознавать, о приближении судна можно будет узнать задолго до того, как оно появится в пределах видимости. Пасмурная Атлантика с ее ненастьем была неподходящим местом для экспериментов. Этьен Боттино подал рапорт о переводе в колонии, на остров Иль-де-Франс (совр. Маврикий), туда, где постоянно светит солнце.

Начальство подивилось желанию молодого офицера сменить европейский Брест на остров у побережья Восточной Африки, но просьбу удовлетворило. В 1763 году офицер Этьен Боттино прибыл на Иль-де-Франс, в столицу острова город Порт-Луи. В отличие от прочих офицеров, коротавших свободное время в портовой таверне, он каждый вечер спешил на берег моря и часами всматривался в морскую даль.

Первоначально точность его прогнозов не превышала 50%, что приводило его в уныние. Но однажды он разговорился с капитаном судна, зашедшего в порт, и узнал, что корабль должен был пройти мимо острова, и только чрезвычайные обстоятельства вынудили капитана изменить курс. Боттино понял: он не ошибался, просто корабли, которые он «видел», и не собирались заходить на остров. Этьен «снизил планку» и стал отслеживать только суда, находящиеся уже в непосредственной близости от острова. Процент положительных предвидений резко пошел вверх. Через 6 месяцев Боттино открыто заявил о своем удивительном даре.

Его заявление вызвало недоверие и язвительные насмешки. Тогда Этьен предложил заключать пари. Сонный Порт-Луи обрадовался новому развлечению и включился в организованный Боттино «тотализатор». Ставки росли, к участию в лотерею привлекались все новые и новые лица. Этьен стриг купоны. Он за 3-4 дня предсказывал прибытие в порт судов, их количество, класс и даже государственную принадлежность. На каждом углу Порт-Луи судачили о портовом чиновнике-ясновидце. Проведя такую «рекламную кампанию», Этьен отправился к губернатору острова Ле Бриллену.

Губернатор отправил «возмутителя спокойствия» на Мадагаскар, который даже в захолустном Порт-Луи считался «дырой». Вытащил Боттино из ссылки новый губернатор де Суйяк. Вскоре в Париж в адрес морского министра ушло письмо от губернатора, в котором тот описывал необыкновенные способности своего подчиненного. Пришел ответ с указанием вести учет всем предсказаниям Боттино. Предсказав с 1778 по 1782 прибытие 575 судов, Этьен предложил де Суйяку купить у него секрет за 100.000 ливров плюс ежегодная пенсия 1.200 ливров. Это были большие деньги. Де Суйяк порекомендовал обратиться в Париж.

В 1782 году Этьен покинул место службы и взошел на борт корабля, идущего во Францию. С собой он вез рекомендательное письмо губернатора и благоприятные отзывы начальника инженерной службы Порт-Луи, генерального адвоката и адмирала Суфрена. Все они письменно подтверждали точность прогнозов Боттино. В пути Этьен развлекал пассажиров, 27 раз предсказав появление встречных судов и трижды – земли. В июле 1782 года Этьен прибыл в Париж.

Аудиенция у морского министра, на которую Этьен возлагал большие надежды, не состоялась. Франция стояла на пороге великих потрясений, революция, которую позже назовут Великой Французской, уже стучалась во все двери, уникальные способности портового чиновника никого не интересовали. В прессе появились статьи, где его называли аферистом и шарлатаном. Даже морская держава Англия отнеслась к предложению Боттино скептически.

Разочарованный, ничего не добившийся, Боттино в 1783 году вернулся в Порт-Луи. В 1813 году 17 мая в возрасте 74 лет Этьен Боттино умер. В своих предсмертных записках он с горечью писал, что мир оказался не готов принять его открытие, которое вместе с ним уйдет в могилу.

Ученые до сих пор спорят, в чем заключался секрет Боттино. Сам он писал, что в основе искусства «наускопии» (морское видение) лежит наблюдение за атмосферой, где можно найти признаки, свидетельствующие о перемещении в море судов. Необходимы только ясное небо и владение определенными навыками.

Есть еще гипотеза, согласно которой Этьен был одним из тех, кто имел доступ (вольно или невольно) в глобальное информационное поле, где хранятся все сведения обо всем, что было, есть и будет. А ссылки самого Этьена на явления атмосферного характера – всего лишь благоразумная предосторожность, позволяющая избежать обвинений в общении с нечистой силой со всеми вытекающими последствиями.