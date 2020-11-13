Мнение: Новые ценности США, партии-перевёртыши и американский сценарий в России

13.11.2020, 23:55, Разное

1. Кримсон Альтер констатирует смерть той Америки, которую мы знали:

Я внимательно читаю свою почту, и я знаю, что большинство моих читателей находятся на правой стороне политического спектра, и мне это очень приятно. Я рад, что меня читают люди, для которых ценны консервативные принципы, капитализм, частная собственность, меритократия, и которые достаточно умны чтобы знать, что “создать и сохранить” всегда побеждает “отнять и поделить”.

Америка, построенная на вышеприведенных принципах – умерла.

Американская политическая элита, вместе с репрессивным аппаратом государства, сделала очень четкий идеологический выбор, который стоит на нескольких установках:

А. Самые важные в обществе – это политические активисты, чиновники, йельская профессура и прочий сброд, который не создал в своей жизни ни одного доллара реальной добавленной стоимости.

Б. Малый бизнес – враг, нуклеарная традиционная семья – это “белый нацизм”, протестантская рабочая и бизнес-этика – это тоже часть “белого превосходства”. И даже математика – это “расизм”.

В. Белый человек (если это только не высокопоставленный член Демократической партии или не та самая йельская профессура) – это расист, который должен платить и каяться, причем вечно.

Г. Меритократия – это тоже “белое превосходство” и “расизм”, а по карьерной и социальной лестнице должны продвигаться меньшинства, а не тот, кто лучше работает.

США смело идут по пути Южной Африки. Вы точно хотите быть “бурами 2.0”?

https://t.me/crimsondigest/1208

2. Александр Скоробогатов напоминает про удивительный политический переворот, в результате которого две главные партии США поменялись своими целевыми аудиториями:

https://asskorobogatov.livejournal.com/56770.html

Хотя Демократическая партия давно славится своей заботой о правах всевозможных меньшинств, включая расовые, эта старейшая партия США изначально выражала интересы рабовладельцев, а Республиканская партия, которую сейчас считают консервативной, объединяла противников рабства. Гражданская война отразила противоречия между двумя партиями.

Интересно, что за полтора столетия расклад сил не изменился, и в новой гражданской войне, которую предрекают Америке, снова сойдутся в схватке те же самые партии. Вот только они поменялись местами в отношении униженных и оскорбленных, и теперь негритянское население из защищаемого республиканцами превратилось в таран, используемый против них их противниками, которые когда-то воевали за сохранение рабовладельческого статус-кво.

С другой стороны, можно сказать, что на идейном уровне ничего не изменилось. Демократы, как и раньше, выступают за угнетение: только раньше они выступали за угнетение чёрных, а теперь – за угнетение белых.

3. Виктор Мараховский предупреждает, что американский сценарий вполне возможен и в России:

https://t.me/vmarahovsky/1699

…полная оккупация отечественной медийки и соцплатформ изнутри бандами SJW-активистов возможна в принципе в любой момент. Банда, заряженная передовым трендом, может самовозникнуть в любом вконтосе и мейлрушечке – и начать затыкать всё непередовое.

И эти банды имеют тенденцию смелеть – поначалу неприятного дядьку Трампа тоже боялись щемить. Последние пару месяцев его в открытую цензурируют (а его сторонников просто выкидывают с платформ). А в феврале, вероятно, забанят и его: представители Твиттера уже подтвердили, что после ухода из Белого дома его уже не будет защищать его статус.

И это тот случай, когда государство может просто прощёлкать не какое-то там окошко Овертона, а адский портал, в который пролезет Ктулху.