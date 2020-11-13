Мнение: Новые ценности США, партии-перевёртыши и американский сценарий в России
13.11.2020, 23:55, Разное
1. Кримсон Альтер констатирует смерть той Америки, которую мы знали:
Я внимательно читаю свою почту, и я знаю, что большинство моих читателей находятся на правой стороне политического спектра, и мне это очень приятно. Я рад, что меня читают люди, для которых ценны консервативные принципы, капитализм, частная собственность, меритократия, и которые достаточно умны чтобы знать, что “создать и сохранить” всегда побеждает “отнять и поделить”.
Америка, построенная на вышеприведенных принципах – умерла.
Американская политическая элита, вместе с репрессивным аппаратом государства, сделала очень четкий идеологический выбор, который стоит на нескольких установках:
А. Самые важные в обществе – это политические активисты, чиновники, йельская профессура и прочий сброд, который не создал в своей жизни ни одного доллара реальной добавленной стоимости.
Б. Малый бизнес – враг, нуклеарная традиционная семья – это “белый нацизм”, протестантская рабочая и бизнес-этика – это тоже часть “белого превосходства”. И даже математика – это “расизм”.
В. Белый человек (если это только не высокопоставленный член Демократической партии или не та самая йельская профессура) – это расист, который должен платить и каяться, причем вечно.
Г. Меритократия – это тоже “белое превосходство” и “расизм”, а по карьерной и социальной лестнице должны продвигаться меньшинства, а не тот, кто лучше работает.
США смело идут по пути Южной Африки. Вы точно хотите быть “бурами 2.0”?
https://t.me/crimsondigest/1208
2. Александр Скоробогатов напоминает про удивительный политический переворот, в результате которого две главные партии США поменялись своими целевыми аудиториями:
https://asskorobogatov.livejournal.com/56770.html
Хотя Демократическая партия давно славится своей заботой о правах всевозможных меньшинств, включая расовые, эта старейшая партия США изначально выражала интересы рабовладельцев, а Республиканская партия, которую сейчас считают консервативной, объединяла противников рабства. Гражданская война отразила противоречия между двумя партиями.
Интересно, что за полтора столетия расклад сил не изменился, и в новой гражданской войне, которую предрекают Америке, снова сойдутся в схватке те же самые партии. Вот только они поменялись местами в отношении униженных и оскорбленных, и теперь негритянское население из защищаемого республиканцами превратилось в таран, используемый против них их противниками, которые когда-то воевали за сохранение рабовладельческого статус-кво.
С другой стороны, можно сказать, что на идейном уровне ничего не изменилось. Демократы, как и раньше, выступают за угнетение: только раньше они выступали за угнетение чёрных, а теперь – за угнетение белых.
3. Виктор Мараховский предупреждает, что американский сценарий вполне возможен и в России:
https://t.me/vmarahovsky/1699
…полная оккупация отечественной медийки и соцплатформ изнутри бандами SJW-активистов возможна в принципе в любой момент. Банда, заряженная передовым трендом, может самовозникнуть в любом вконтосе и мейлрушечке – и начать затыкать всё непередовое.
И эти банды имеют тенденцию смелеть – поначалу неприятного дядьку Трампа тоже боялись щемить. Последние пару месяцев его в открытую цензурируют (а его сторонников просто выкидывают с платформ). А в феврале, вероятно, забанят и его: представители Твиттера уже подтвердили, что после ухода из Белого дома его уже не будет защищать его статус.
И это тот случай, когда государство может просто прощёлкать не какое-то там окошко Овертона, а адский портал, в который пролезет Ктулху.
Источник: Место для дискуссий
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