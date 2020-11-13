Когда, если не сейчас? – Личное мнение

13.11.2020, 23:45, Разное

Вот за кого можно только порадоваться, так за Алёну Хмельницкую. 49-летняя женщина надела кружевное бельё да и вывалила всё в Эскортограм:



Фото: Соцсети

«Ну а когда , если не сейчас», подписала снимок Алёна, и вы знаете — права ведь, зараза! До 50 многое ей ещё можно успеть.

Нет, ну вы знаете, как я отношусь к полуголым бабкам. Однако, в случае с Алёной считаю, что пусть отрывается. Правильно делает — фигура, лицо позволяют быть даже голой. Ну, особенно хорошо, что актриса и меру знает — всего одна фотка.

Двойные стандарты Лены Миро, как любят вопить идиотки-курицы в Инстаграме? Пошли вы в жопу, никакой двойственности суждений у меня нет.

Прожив много лет с Тиграном Кеосаяном, Хмельницкой крупно повезло, что этот фигляр забрался на жабу.

Жабе-то что? Жабе приятно. Крутятся ужом на ней, пилят бюджет.

Алёна в подобной грязи не замаралась. Снимается, встретила обеспеченного мужчину моложе себя на 12 лет, живут счастливо.



Фото: Соцсети

«Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше, – рассказывала Алена в одном из интервью. – Мне нравилась эта легкость — я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе».

Я искренне радуюсь за хороших людей, когда у них всё хорошо бывает. Не меньше, чем когда у плохих — всё плохо.

А вы?