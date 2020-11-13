“С актерами такое происходит”: Евгений Дятлов рассказал о проблемах с алкоголем

13.11.2020, 23:30, Разное

Популярный актер Евгений Дятлов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором упомянул о своем отношении к фактам алкогольной зависимости в среде артистов. По мнению знаменитости, причиной пьянства далеко не всегда является слабый характер.

Как пояснил телезвезда, работа актера является очень тяжелой и неблагодарной. Порой творческих людей могут подстерегать сильные разочарования: например, когда много сил и времени отдано съемкам в каком-нибудь сюжете, а затем материал по каким-либо причинам так и не был показан зрителям. В таких ситуациях возникает фрустрация и ощущение полной ненужности. Разные звезды кино и телевидения воспринимают такую ситуацию по разному, и у некоторых из них может начаться период злоупотребления спиртным. “С актерами такое происходит каждый день”, – отметил Евгений Дятлов.



К слову, звезда телесериала “Убойная сила” признался, что определенное время назад и сам испытывал проблемы с алкоголем. Однако он нашел в себе силы отказаться от пагубной привычки, в противном случае, по его словам, такое поведение “могло плохо кончиться”. Об этом пишет Политэксперт.