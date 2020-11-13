 

“Может полегчает”: Елена Ксенофонтова сообщила о своей тяжелой болезни

13.11.2020, 23:30, Разное

Популярная актриса Елена Ксенофонтова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о тяжелом заболевании. Пост знаменитости вызвал массу сочувственных отзывов от фолловеров.
Стоит отметить, что, дабы избежать излишней драматизации ситуации, артистка опубликовала в микроблоге вполне тривиальный фотоснимок, на котором она позирует в нарядной атласной рубашке, а её лицо озаряет легкая улыбка. “Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу”, – такой лаконичной тирадой сопроводила фото Ксенофонтова. Далее телезвезда призвала фолловеров вспомнить её добрым словом, так как, по её мнению, это может поспособствовать облегчению состояния. К слову, данную фразу она завершила “двойной скобкой”, отождествляющей некий оптимизм в настроении.

Многочисленные подписчики моментально отреагировали и сопроводили пост массой комментариев, полных пожелания скорейшего выздоровления. Также поклонники призвали любимицу избегать паники и заверили, что все будет хорошо. За несколько часов публикация набрала почти 20 тысяч “лайков”.



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