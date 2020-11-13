“У меня дембель”: Юлия Зимина очаровала поклонников стройными ногами

13.11.2020, 23:30, Разное

Популярная актриса Юлия Зимина разместила на своей странице в Instagram эффектным фотоснимком, на котором продемонстрировала аппетитные формы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото красавица позирует сидящей и облаченной в длинную пятнистую блузу лилового цвета. Ракурс для съемки применен таким, что внушительную часть кадра заняли обнаженные ноги Юлии Зиминой, впечатляющие своей стройностью. “Ну и что делать будем сегодня? У меня дембель!” – таким интригующим слоганом сопроводила снимок телезвезда. Она не объяснила конкретно, что подразумевала под финальным “армейским” термином. Однако, вероятно, красотка имела в виду свое окончание творческой недели, поскольку далее сопроводила откровения хештегами “выходной” и “пятница”.

Стоит отметит, что на публикацию фолловеры отреагировали неоднозначно. Так, некоторые из подписчиков посчитали нужным проникнуться вопросом Зиминой и описали ей свое планируемое времяпрепровождение. Большинство же поклонников предпочли традиционно похвалить красоту любимицы, особо отметив её длинные стройные ноги.