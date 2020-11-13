Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

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13.11.2020, 23:15, Новости дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко дал оценку сложившейся в РФ ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, – это почти 900 тыс. человек», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».

«Семьдесят пять процентов находится на амбулаторном лечении и 25% – в стационарах. Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему», – сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

В частности, высокую настороженность из-за пандемии коронавируса у Минздрава вызывает Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного округа, заметил Мурашко.

«Сегодня в целом по стране развернуто 260 тыс. коек. В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%», – сообщил министр.

Ранее в пятницу Мурашко призвал делающие тесты на COVID-19 лаборатории работать круглосуточно.

За минувшие сутки в РФ выявили 21983 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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