Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
13.11.2020, 23:15, Новости дня
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко дал оценку сложившейся в РФ ситуации с коронавирусом.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, – это почти 900 тыс. человек», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».
«Семьдесят пять процентов находится на амбулаторном лечении и 25% – в стационарах. Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему», – сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
В частности, высокую настороженность из-за пандемии коронавируса у Минздрава вызывает Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного округа, заметил Мурашко.
«Сегодня в целом по стране развернуто 260 тыс. коек. В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%», – сообщил министр.
Ранее в пятницу Мурашко призвал делающие тесты на COVID-19 лаборатории работать круглосуточно.
За минувшие сутки в РФ выявили 21983 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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