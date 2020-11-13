Мнение: Почему подтвердились нарушения законодательства при проверке ЦРБ в Крыму

13.11.2020, 23:05, Разное



После публикации «Антифашиста» о проблемах здравоохранения в восточном Крыму, подтвердились факты недостаточного обеспечения Ленинской ЦРБ лекарственными препаратами и низкой комплектации отделения реанимации медицинским оборудованием.

Об этом стало известно из ответа крымского территориального отделения Росздравнадзора в аппарат полномочного представителя президента России в ЮФО.

«Справки о выявленных нарушениях направлялись в прокуратуру Ленинского района Крыма в июле, августе и октябре текущего года. Факты, изложенные в обращении, а также опубликованная в СМИ информация, подтвердились», — говорится в ответе Росздравнадзора.

Обращает на себя внимание тот факт, что поставки некоторых жизненноважных препаратов производились несвоевременно и в недостаточном количестве. По этой причине медикаменты первой необходимости неделями отсутствовали в отделении реанимации.

Среди проблемных препаратов в первую очередь следует выделить адреналин, атропин, дексаметазон и раствор глюкозы, которые относятся к категории лекарств экстренной медицинской помощи и всегда должны находиться в реанимации в достаточном количестве.

Анализ журналов по обращению с медикаментами показал нехватку таких антибиотиков, как меропинем, ципрофлоксацин и цефтриаксон, которые используются для лечения ковидных больных. Не менее важен зачастую отсутствующий в отделении кардиологический препарат амиодарон для лечения нарушений сердечного ритма.

Сотрудники больницы неоднократно информировали главврача о нехватке лекарственных средств, необходимых для оказания экстренной медицинской помощи и обращались по этому поводу в СМИ. В свою очередь, главврач Эдуард Гаптракипов попытался обвинить одного из реаниматологов в клевете и вынудил последнего уволиться с работы.

Будет не лишним напомнить, что за текущий год из больницы уволилось более 80 сотрудников. Многие из них не хотели терять работу, но были вынуждены уволиться под давлением администрации медучреждения. Теперь бывшие сотрудники ЦРБ дают показания против своего недавнего руководителя и требуют восстановления справедливости.

Так, медработники сообщают о приобретении гинекологических и стоматологических кресел по завышенным ценам. Приобретались установки без проведения торгов, путём подписания прямых договоров с поставщиком. Установки закупали по частям, разделив целое изделие на отдельные комплектующие.

В то же время анализ информации, имеющейся в открытом доступе ЕИС, показал, что во всех закупках реагентов и изделий медицинского назначения принимает участие узкий круг фирм, среди которых можно выделить только два юридических лица и двух индивидуальных предпринимателей, в то время как другие организации вообще не допускаются к торгам.

Уволившиеся медработники обвиняют главврача в ограничении конкуренции при осуществлении госзакупок посредством использования аффилированных фирм. Напомним, ранее сообщалось о разрыве действующих договоров на безвозмездное пользование высококлассными анализаторами, взамен которых, по инициативе Гаптракипова закупили китайскую технику более низкого качества.

Теперь поставки аппаратуры и реагентов для нужд клинико-диагностической лаборатории осуществляют фирмы, деятельность которых многие связывают с интересами главврача. Закупки осуществляются преимущественно разовыми договорами, без проведения торгов и по завышенным ценам.

Как сообщают источники в ЦРБ, недавно больница приобрела у одной из таких фирм реагенты для биохимического анализатора «Эрба Х 100». Ранее расходные материалы закупались напрямую у фирмы «МедМакер», которая является региональным представителем «Эрбы» в Крыму.

Теперь в закупочных операциях участвуют коммерческие посредники, один из которых напрямую закупает у ООО «МедМакер» расходные материалы и через вторую организацию продаёт изделия Ленинской ЦРБ в два раза дороже.

Как видно из приходных документов, фирма ООО «Поставка Плюс» закупила расходные материалы на сумму 161,66 тыс. рублей. Впоследствии, эти же материалы поступили в ЦРБ по разовому договору с ООО «Паритет» за 323,35 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в случае проведения торгов, как того требует законодательство о закупах, конкурс выиграл бы прямой поставщик с экономией более 161 тыс. бюджетных рублей.

Подобным образом для нужд ЦРБ приобрели китайский биохимический анализатор BioLit 8020 за 1,6 млн. рублей при рыночной стоимости изделия порядка 960 тыс. рублей. К тому же, недавно стало известно о том, что новый анализатор оказался бракованным.

Спустя две недели с момента ввода устройства в эксплуатацию, лаборанты начали жаловаться на неправильные результаты исследований и медленные режимы работы анализатора. Когда на место приехали специалисты, выяснилось, что аппарат неисправен и подлежит замене по гарантии.

На фоне разразившегося скандала, крымчане начали сбор подписей за отстранение Гаптракипова от занимаемой должности.

Напомним, после огласки проблемы в СМИ, главврач попытался обвинить журналиста в клевете. Разбирательство завершилось привлечением должностного лица к административной ответственности с вынесением многочисленных предписаний.