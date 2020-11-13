«Стойкое сообщество, чес-слово»

13.11.2020, 23:00, Разное

Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» завершен, объявлены лауреаты премии.

Самое главное, что «Золотая маска» умудрилась все-таки пройти в 2020-м, этот огромный фестиваль, да в год пандемии. Правда в два приема. Начался весной (как ему уже четверть века положено). Был остановлен карантином. И завершен поздней осенью. Отчасти онлайн. Все герои: директор «Маски» Мария Ревякина, ее команда, два жюри (драматическое и музыкальное), мэтры (многие — в «возрасте риска») — на месяцы собрались в Москве из разных городов. И номинанты, что ехали «сквозь вирус» на фестиваль целыми театрами. А также те, кто на ходу изобретал «новые формы» бытия театра в эпоху эпидемии. Церемония объявления лауреатов прошла онлайн, на портале «Рамблер». Сначала зрителя оторопь взяла. Праздничек: в абсолютно пустом оперном зале — два человека. Ведущие Дарья Мороз и Сергей Епишев. У них стопки конвертов с сургучными печатями. Никаких вручантов на сцене, номинантов в зале, вставных арий и нарядных зрителей.

Как ни странно, в этой форме обнаружилась своя прелесть. Счастливые победители сидели в фойе и закулисье своих театров: в Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Йошкар-Оле, Пскове. Или в зеленом, с тусклой бронзой и черным лаком фойе Московского Художественного театра. Все хором кричали от восторга, когда объявляли названия их театров. Все шло по-домашнему. И оттого было видней: театр РФ — сообщество. И стойкое сообщество, чес-слово. Смотреть отрадно.

Полный список лауреатов будет выложен на сайте. Отметим: пять «Масок» (три актерских, дирижерскую и «Лучший спектакль» в номинации «Оперетта/Мюзикл») получил спектакль «Винил» пермского Театра-Театра (режиссер Борис Мильграм) — яркая, ироническая и мечтательная «оттепельная» антиутопия (или все же утопия?) образца 1957 года. С роскошью (следует признать) отечественного мелоса тех лет.

«Винил»

Лучший спектакль в жанре «Современный танец» — «Лилит» (проект «Солянка», Киров), лучший балет — «Артефакт-сюита» Большого театра, хореографический эксперимент Уильяма Форсайта на музыку Баха.

В опере основные премии поделили две постановки. «Маску» за режиссуру получил Кристофер Олден (США). «Лучший спектакль» — его «Три сестры» на музыку Петера Этвеша (Урал Опера Балет, Екатеринбург). За лучшие партии награждены солисты театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дарья Терехова и Антон Росицкий. Пели оба в спектакле «Влюбленный дьявол» (режиссер Александр Титель, дирижер Владимир Юровский). «Маску» композитора получил автор этой оперы, Александр Кузьмич Вустин (1943–2020). Получил посмертно: композитор дожил до мировой премьеры оперы (и ждал ее сорок лет), до показа на «Маске». Но в апреле 2020 года скончался: коронавирус. Дирижер и постановщик уверены: путь оперы Вустина лишь начинается.

В номинации «Эксперимент» победил Дмитрий Волкострелов со спектаклем «Хорошо темперированные грамоты»: музыка Баха, тексты — новгородских берестяных грамот. «Маску» драматурга получил Павел Пряжко: пьесы автора из Минска часто ставит петербуржец Дмитрий Волкострелов (как и в этот раз, в спектакле «Сосед»). Пряжко точно слышит «шум времени»: офиса, казармы, маршрутки, станционного рынка. Усеченный, стиснутый, увечный живой язык.

Лучший кукольный спектакль — «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф». Совершенно взрослая история полусказочной и горькой жизни певицы — постановка Театральной компании Н. Суконкиной и СТД РФ. Идет на Страстном, в «Боярских палатах».

Наконец, драма. Лучшая мужская роль — Иван Волков в спектакле Николая Рощина «Сирано де Бержерак» в Александринском театре (Сирано наших дней, сохранивший черты рыцаря и поэта). Лучшая женская роль — Анна Каренина Марии Смольниковой, смешная, пылкая, овеянная фольговой метелью, трагическая в последние мгновения. А «Маску» режиссера получил постановщик спектакля, учитель Марии — Дмитрий Крымов. (В МХТ им. Чехова вариации «Анны Карениной» называются «Сережа», по имени маленького сына Анны.)

Для Крымова эта «Маска» — четвертая, для 32-летней Смольниковой — вторая, и… Ну да: их «Сережа» — из главных спектаклей последних лет. (Отметим только: там еще прекрасно играет Каренина Анатолий Белый.)

Каренин (Анатолий Белый). Сцена из спектакля «Сережа»

«Лучший спектакль малой формы» — «Преступление и наказание» Константина Богомолова (театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург).

К слову, это первая, в общем-то, «Маска» Богомолова. До того он отмечен лишь «Призом критики» за спектакль «Идеальный муж» (2014).

«Лучший спектакль большой формы»: «Иранская конференция» Виктора Рыжакова в театре Наций. Пьеса Ивана Вырыпаева — редкий у нас случай бесстрашного осмысления не прошлого, а будущего, блаженной расслабленности интеллектуалов на вулкане горячего и горючего XXI века. У Рыжакова играют блистательные актеры: Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Игорь Гордин, Авангард Леонтьев, всех там и не перечислить.

Сцена из спектакля «Иранская конференция»

И у «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — в 2020 году, несмотря ни на что, — длинный и блестящий список лауреатов:

Драматург Людмила Петрушевская,

сценограф Марина Азизян,

писатель и музыковед Роксана Сац-Карпова,

театроведы Алексей Бартошевич и Анатолий Смелянский,

артисты Светлана Немоляева, Татьяна Пилецкая, Нина Гуляева, Герард Васильев, Валерий Ивченко, Юрий Кочетков, Николай Фадеечев, Виталий Стужев, Владимир Нестеров.

Если угодно: «Золотая Маска» 2020 года была парадом стойкости. Примером верности.

Службы тому, чему присягали. То есть театру. А такие сюжеты всегда отрадно видеть. Пусть и онлайн.

Елена Дьякова

обозреватель