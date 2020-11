Эстония будет участвовать в Крымской платформе

13.11.2020, 22:45, Новости дня

Эстония присоединится к Крымской платформе. Об этом министерство иностранных дел страны сообщило 13 ноября в Twitter.

“Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной”, – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, а также Великобританию и Францию.

27 октября заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова по итогам встречи с послом Соединенного Королевства в Украине Мелиндой Симмонс заявила, что Великобритания готова к консультациям по Крымской платформе.