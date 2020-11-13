В ВОЗ рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса

13.11.2020, 22:45, Новости дня

Украина ожидает поступление первой партии успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом Deutsche Welle сообщил глава Офиса Всемирнской организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX).

“Украина сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми”, – отметил он.

Хабихт не уточнил, получит ли Украина вакцину, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или другую.

Он также отметил, что согласно с принципу “справедливого распределения” каждая страна будет получать вакцину в количестве 20% от общего числа населения. Украина может ожидать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года – это 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

“Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 млн доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года”, – сказал Хабихт.

Он отметил, что Украина имеет право получать вакцины, которые будут полностью оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью программы COVAX.

“Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условий и процедур, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода”, – подытожил представитель ВОЗ.

9 ноября 2020 года в американской фармацевтической компании Pfizer, в которой работает Далстон, заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная совместно с немецкой лабораторией BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей, финальной, фазе клинических испытаний.

11 ноября на официальном сайте фармацевтической компании появилась новость, что Pfizer и BioNTech достигли соглашения о поставке в страны Евросоюза 200 млн доз вакцины с возможностью запросить дополнительные 100 млн доз. Если регулирующие органы, уточняется в новости, утвердят вакцину, ее поставки ожидаются уже к концу 2020 года.

Вакцина будет непосредственно изготовляться в США, Германии и Бельгии. По предварительным прогнозам, в 2021 году будет произведено до 1,3 млрд доз вакцины. Великобритания, к примеру, уже заказала 10 млн доз до конца 2020 года, плюс еще 30 млн после. Япония сделала предварительный заказ на 120 млн доз.

Однако большинство экспертов считают, что вакцина будет широко доступна лишь с середины 2021 года, уточняет “ВВС News Украина”.