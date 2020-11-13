 

Украинским школам передадут портреты улыбающихся Шевченко и Сковороды

13.11.2020, 22:45, Новости дня

Некоммерческий культурный проект “ЛитДвиж” разработал постеры с 12 улыбающимися классиками украинской литературы. Портреты смогут получить украинские школы, об этом сказано на сайте проекта.

“Наша миссия – формировать у молодежи позитивное восприятие украинской литературы и ее авторов, показать, что в украинской литературе есть место и для движа, и для печали одновременно”, – отметили авторы идеи.

На сайте можно заказать портреты 12 классиков: Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского, Александра Довженко и других.

Цифровую версию постера можно загрузить с онлайн-платформы бесплатно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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