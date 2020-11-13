В Роскачестве пояснили, как расширить возможности смартфона

13.11.2020, 22:35, Новости дня

Если ваш смартфон работает на операционной системе Android, расширить его возможности можно, зайдя в режим «Для разработчиков», пояснили в Роскачестве. Такие действия вряд ли приведут к ухудшению работы устройства, так как создатели «Андроида» позаботились о безопасных рамках изменения параметров.

К сожалению, этого нельзя сказать об iPhone, уточняют специалисты. С операционной системой Android все гораздо проще. Зайдите в меню, активируйте параметры «Для разработчиков» в разделе «О телефоне», и настраивайте аппарат так, как вам нравится.

То же самое можно сделать с iPhone, если скачать Xcode. Для этого понадобится подключение к компьютеру, чтобы получить доступ к опции Developer. Однако неопытным пользователям лучше не рисковать, советуют эксперты.