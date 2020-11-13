Samsung продемонстрировал «смартфон будущего»

13.11.2020, 22:35, Новости дня

О том, как будут выглядеть смартфоны следующих поколений, рассказали в южнокорейской компании Samsung. По словам ее разработчиков, уже получены соответствующие патенты. Поэтому разработчик уже не делает тайны из рисунков, показывающих внешний вид «смартфона будущего».

Автором является 3D-дизайнер Джузеппе Спинелли. Он и его команда создали «внешность» нового поколения линейки Galaxy, в котором мобильники обернуты экраном, будто водопадом.

Идея состоит в том, чтобы создать современный гаджет с выдвигающимся дисплеем, чтобы пользователь мог положить в карман компактное устройство, а при необходимости развернуть экран до размеров планшета. Еще в таких смартфонах обязательной опцией станет беспроводная зарядка.