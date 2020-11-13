Компания Western Digital представила твердотельный накопитель на 2 Тб

13.11.2020, 22:35, Новости дня

Новый твердотельный накопитель Ultrastar DC ZN540, представленный на днях в компании Western Digital, предназначен для установки на серверные устройства. Объем памяти тут составляет 2 Тб.

Устройства будут запущены в производство в трех основных версиях, сообщает разработчик. Одна из них выйдет с поддержкой NVMe, что позволит легко интегрировать накопитель в сервер. Другой выпустят как промышленный, а третий – как клиентский.

О разнице между данными накопителями можно подробно разузнать на страницах официального сайта компании. Одна из моделей, IX SN530, сохраняет работоспособность в диапазоне температуры от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию. Western Digital выпускает накопители на собственных комплектующих.