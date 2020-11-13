 

Компания Western Digital представила твердотельный накопитель на 2 Тб

13.11.2020, 22:35, Новости дня

Новый твердотельный накопитель Ultrastar DC ZN540, представленный на днях в компании Western Digital, предназначен для установки на серверные устройства. Объем памяти тут составляет 2 Тб.

Устройства будут запущены в производство в трех основных версиях, сообщает разработчик. Одна из них выйдет с поддержкой NVMe, что позволит легко интегрировать накопитель в сервер. Другой выпустят как промышленный, а третий – как клиентский.

О разнице между данными накопителями можно подробно разузнать на страницах официального сайта компании. Одна из моделей, IX SN530, сохраняет работоспособность в диапазоне температуры от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию. Western Digital выпускает накопители на собственных комплектующих.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Роспотребнадзор оценил влияние маски на риск подхватить инфекцию

19.07 / Кадыров – Зеленскому: Что мешает позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?

23.08 / Названа стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара

11.09 / Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото

26.09 / Сильный пожар в Сочи на автомойке сняли на видео

04.09 / Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19

02.10 / Древний народ майя убило извержение вулкана

07.08 / Российские спасатели разбирают завалы в порту Бейрута

19.10 / Подразделения ЦВО вернулись с учения ОДКБ в Белоруссии

06.09 / “Не заигрались ли вы в революцию?” В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска