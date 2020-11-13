Мнение: Любовь математика

13.11.2020, 22:15, Разное

Федор Кузнецов, потерявший большую часть легких и свою жену от ковида, выжил, выписался из реанимации и продолжает публиковать свои заметки в своем блоге в Фейсбуке. Думаю, многим может быть интересна и поучительна его послековидная жизнь. Публикую еще одну его запись.

“Вчера был месяц, как я потерял Олю. А сегодня наш интимный праздник. Сегодня 27 лет, как у нас всё началось.

Не с походов в кино или на выставки, не со свиданий, не с шампанского с тортом, и даже не с помощи в прибивании полки. Всё началось с секса. И карт.

Это был третий курс, мы уже третий год всей группой регулярно играли в карты. В Пятьсот, бридж и скат. Ну, и в преф, разумеется. И еще в кучу разных малоизвестных игр. Как-то научил я соседей играть в пинокль. Это такая игра из класса BASIC на две полные колоды, где есть взятки на зачетных картах, и где надо очень много считать. Вообще, число колод и участников в играх BASIC не ограничено, есть варианты на восемь и даже на двенадцать полных колод. Но на две колоды можно отлично играть и вдвоем. Древнейший пикет (тот самый, который был преподнесен в дар Карлу VI Безумному и Изабелле Баварской вместе с европейской колодой) и игра Шестьдесят шесть – дальние предшественники BASIC и пинокля в частности.

Вечером 13 ноября 1993 играли в пинокль в комнате Ольги в ДСВ на Вернадского. Когда все отвалились, мы остались вдвоем. Продолжили игру. Не успели оглянуться, как уже третий час ночи. И тут у Оли что-то щелкнуло, и она ясно дала понять, чего она хочет. После небольших раздумий я согласился. Сгонял наверх за презервативом. По ходу перед основным действием мы вдвоем испытали настоящий тантрический секс. Короче, закончили мы только полпервого днем. Повторить решились только спустя две недели.

А еще через неделю мы выжили соседку из ее комнаты и стали жить вдвоем. С тех пор не расставались. До 12 октября 2020.

Теперь про состояние. Дышу почти полной грудью. Устаю меньше, чем раньше. Наконец-то потихоньку ко мне возвращается полноценный сон. Пока на 4-5 часов, но это уже кое-что. Седьмой день слегка болит голова – отчего, непонятно. Но одной таблетки анальгина в день хватает. И третий день на обеих голенях какая-то мелкая сыпь и зуд. Что это такое – аллергия или остаточные симптомы, или вообще новые? Пока неясно. Лоратадин, вроде, слегка уменьшает сыпь, но не полностью. Будем наблюдать. На подходе контрольное КТ через две недели у обоих. Это не считая предстоящего полного обследования, от МРТ головного и спинного мозга до УЗИ внутренних органов. Но это не срочно, слава богу.

Напоминаю: не отказываюсь от любых сумм для сына и меня на реабилитацию.

Моя карта Сбера: 5469 4000 1550 4132” (ФЕДОР КУЗНЕЦОВ)