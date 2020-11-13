Мнение: Индия нанесла удары по позициям Пакистана

13.11.2020, 22:10, Разное

Новость в духе 2020-го года.

Индия нанесла удары по позициям армии Пакистана, убив до 10 пакистанских военных (из них трое бойцов армейского спецназа) и до 15 ранив. Уничтожено нескольков дотов и бункеров. Индия заявила, что пока потеряла в ходе боев 3-х человек убитыми и 3-х ранеными.

Как заявляет Индия, это сделано в ответ на обстрелы пакистанской армией северного Кашмира в результате чего погибло трое гражданских лиц и еще несколько получили ранения, а также в качестве ответа на деятельность пакистанских ДРГ.

Стороны достаточно активно применяли ствольную артиллерию. Обстрелы на линии разграничения продолжаются до сих пор. Но признаков какой-либо наступательной операции не наблюдается, во всяком случае пока.

Пока что все выглядит как очередная эпизодическая эскалация, которые происходит достаточно регулярно, в тоже время не сваливаясь в полноценную войну с использованием всей номенклатуры обычных вооружений.