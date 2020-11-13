 

Мнение: Могут ли России дать «Оскар»?

13.11.2020, 22:00, Разное

Пишут, что Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».   В номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Фильма не видел, но знаю, что «Дорогие товарищи!» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.

Кто уже посмотрел, достоин фильм «Оскара»? Или в той же Венеции спецприз вручили не за шедевральность картины, а за киновоплоще6ние безнадеги советского бытия? Фильм-то о засекреченном во времена СССР расстреле в 1962 году мирной демонстрации в Новочеркасске….

Впрочем, до церемонии награждения  «Оскаром» еще далеко,  а посмотреть-то фильм уже стоит?

Кадр из фильма отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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